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Dorpsstraat Aarle-Rixtel tijdelijk dicht voor prinsbekendmaking

De Dorpsstraat in Aarle-Rixtel is tijdelijk afgesloten op zaterdag 14 november vanwege de jeugdprins- en prinsbekendmaking. Voetgangers mogen wel door.

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De afsluiting geldt tussen de kruisingen met de Kerkstraat en Heindertweg. Het verkeer kan hier niet langs tussen zes uur 's avonds en half tien 's avonds. De bekendmaking vindt plaats op het bordes van de Couwenbergh.

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