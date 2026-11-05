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Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk tijdelijk afgesloten
De Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk is zaterdagmiddag 14 november tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt vanwege de aankomst en rijtoer van Sinterklaas.
De afsluiting geldt van één uur tot half drie ’s middags. Voetgangers kunnen de straat wel gebruiken. Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met de tijdelijke verkeersmaatregelen.
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