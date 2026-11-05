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Woning in Lieshout mag tijdelijk worden verhuurd

Het pand aan Heuvel 6a in Lieshout mag tussen 7 mei 2027 en 7 mei 2028 tijdelijk worden verhuurd. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor toestemming gegeven op basis van de Leegstandwet.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend om leegstand te voorkomen en geldt voor één jaar. Dit besluit is op 21 oktober 2026 verzonden door de gemeente Laarbeek. De regeling maakt het mogelijk om woningen tijdelijk te verhuren onder andere voorwaarden dan bij reguliere verhuur.

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