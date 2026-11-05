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Bedrijf in Beek en Donk mag meer RKG-slib verwerken

Het bedrijf C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en Reinigingen in Beek en Donk heeft toestemming gekregen om meer RKG-slib te verwerken. De gemeente Laarbeek heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

RKG-slib is een type afval dat vrijkomt bij reinigings- en ontstoppingswerkzaamheden. Het bedrijf aan de Lange Vonder 14 mag de jaardoorzet van dit slib verhogen. Het besluit is op 3 november genomen.

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