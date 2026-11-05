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Winkeluitbreiding en dakopbouw in Hoogerheide krijgt groen licht
In Hoogerheide is een vergunning verleend voor de uitbreiding van een winkel en een dakopbouw op Raadhuisstraat 73.
De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor de plannen. Het gaat om een uitbreiding van de winkelruimte en het toevoegen van een opbouw op het dak. De vergunning is op 3 november 2026 verzonden.
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