Winkeluitbreiding en dakopbouw in Hoogerheide krijgt groen licht

In Hoogerheide is een vergunning verleend voor de uitbreiding van een winkel en een dakopbouw op Raadhuisstraat 73.

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De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor de plannen. Het gaat om een uitbreiding van de winkelruimte en het toevoegen van een opbouw op het dak. De vergunning is op 3 november 2026 verzonden.