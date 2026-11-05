Tijdelijke bijwoning toegestaan in bijgebouw in Gassel

In Gassel is toestemming verleend om een bijgebouw tijdelijk te gebruiken als woning. Het besluit is op 2 november genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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Het bijgebouw ligt aan de Keerdijk in Gassel. Voor de vergunning is afgeweken van de regels in het Omgevingsplan. Het besluit geldt voor een tijdelijke periode en is onderdeel van een aanvraag om een omgevingsvergunning.