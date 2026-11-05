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Dakkapel vervangen aan Huijbergseweg in Hoogerheide
In Hoogerheide is een vergunning verleend voor het vervangen van een dakkapel aan de Huijbergseweg. Het besluit is genomen door de gemeente Woensdrecht en verzonden op 3 november.
Het gaat om een dakkapel aan de linkerzijde van een woning op Huijbergseweg 75. De gemeente heeft de vergunning verleend na de gebruikelijke voorbereidingsprocedure.
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