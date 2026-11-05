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Kringloopbedrijf mag starten in Cuijk
Er is toestemming verleend voor een kringloopbedrijf aan de Ewinkel in Cuijk. Het besluit is genomen door het gemeentebestuur van Land van Cuijk op 2 november.
Om het kringloopbedrijf te kunnen starten, wijkt de vergunning af van regels in het Omgevingsplan. Dit betekent dat er specifieke aanpassingen gelden voor deze locatie.
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