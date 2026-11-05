Mestverwerkingsinstallatie in Oploo mag worden uitgebreid

De mestverwerkingsinstallatie aan de Deurneseweg in Oploo mag worden uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft hiervoor op 2 november een vergunning verleend.

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Het besluit maakt het mogelijk om de installatie en een loods te wijzigen en uit te breiden. Daarbij is ook toestemming verleend voor technische bouwactiviteiten en het afwijken van regels in het omgevingsplan. Voor deze situatie zijn maatwerkvoorschriften aangevraagd, wat betekent dat specifieke regels gelden in plaats van de standaardregels.