Navigatie overslaan
Ontdek

Geluid en maatwerkregels toegestaan bij werkzaamheden Maaslijn

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor extra geluid en aangepaste regels bij werkzaamheden aan de Maaslijn. Het besluit is op 2 november genomen.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats langs de Maaslijn, een spoorlijn in de gemeente Land van Cuijk. Voor deze werkzaamheden is een ontheffing verleend voor extra geluid en zijn maatwerkvoorschriften, aangepaste regels voor specifieke situaties, opgesteld.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.