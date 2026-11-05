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Geluid en maatwerkregels toegestaan bij werkzaamheden Maaslijn
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor extra geluid en aangepaste regels bij werkzaamheden aan de Maaslijn. Het besluit is op 2 november genomen.
De werkzaamheden vinden plaats langs de Maaslijn, een spoorlijn in de gemeente Land van Cuijk. Voor deze werkzaamheden is een ontheffing verleend voor extra geluid en zijn maatwerkvoorschriften, aangepaste regels voor specifieke situaties, opgesteld.
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