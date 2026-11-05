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Exploitatievergunning gewijzigd voor locatie in Breda
De burgemeester van Breda heeft de exploitatievergunning voor Speelhuislaan 60 aangepast. Het gaat om een wijziging van de beheerders.
De exploitatievergunning is verleend op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit artikel regelt onder meer het beheer en de exploitatie van bepaalde locaties, zoals horeca of evenementenlocaties.
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