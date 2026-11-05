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Termijn verlengd voor vergunning vleermuiskast in Budel

De gemeente Cranendonck heeft de termijn verlengd voor een vergunningaanvraag in Budel. Het gaat om de plaatsing van een vleermuiskast in het Boudriepark.

Gevonden voor jou

Het verlengingsbesluit is op 2 november genomen. De vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit voor het plaatsen van een paalkast voor vleermuizen aan de Europalaan-Zuid. De verlenging is maximaal zes weken.

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