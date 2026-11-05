Termijn verlengd voor vergunning vleermuiskast in Budel

De gemeente Cranendonck heeft de termijn verlengd voor een vergunningaanvraag in Budel. Het gaat om de plaatsing van een vleermuiskast in het Boudriepark.

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Het verlengingsbesluit is op 2 november genomen. De vergunning betreft een omgevingsplanactiviteit voor het plaatsen van een paalkast voor vleermuizen aan de Europalaan-Zuid. De verlenging is maximaal zes weken.