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Termijn omgevingsvergunning verlengd in Eindhoven

De termijn van een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan de Marnestraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het plaatsen van een ondergrondse container en de aanleg van een riool met uitstroomvoorziening.

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De vergunning heeft betrekking op aanlegwerkzaamheden, waaronder het plaatsen van een regenwaterafvoer en een uitstroomvoorziening van beton. De verlenging van de termijn is ter kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.

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