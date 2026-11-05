Gratis lampjes en reflectoren uitgedeeld in Dongen

In Dongen heeft de ValOpShop woensdag lampjes en reflectoren uitgedeeld aan voorbijgangers. Het campagneteam stond bij de Bolkensteeg en sprak fietsers en andere inwoners aan over het belang van goede zichtbaarheid onderweg.

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De actie vond plaats op woensdag 4 november tussen half zeven en negen uur ’s ochtends. Vooral scholieren werden aangesproken door het campagneteam, dat door de gemeente Dongen was ingeschakeld. Het doel was om op een positieve manier aandacht te vragen voor zichtbaarheid in het verkeer.

Voorbijgangers die al goed verlicht waren, mochten in de ValOpShop een gratis item uitzoeken om hun zichtbaarheid nog verder te verbeteren. Denk aan een hesje, lampje, reflector of lichtgevend ventiel. Wie geen werkende verlichting had, kreeg ter plekke een lampensetje aangeboden. Dit kon direct geïnstalleerd worden door een fietsenmaker van de ValOpShop.

Praktische tips onderweg

Naast het uitdelen van verlichting ging het campagneteam in gesprek met inwoners over het belang van goed zichtbaar zijn. Ook werden praktische tips gegeven om veilig de weg op te gaan. In totaal werden 153 inwoners aangesproken tijdens de actie.