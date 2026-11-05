Den Bosch werkt aan samenhangend omgevingsplan

De gemeente Den Bosch heeft het voornemen aangekondigd om het omgevingsplan voor Graafsewijk, Aawijk, Hintham en Noord te wijzigen. Deze stap maakt deel uit van de overgang naar één samenhangend plan waarin alle ruimtelijke regels worden samengebracht.

Gevonden voor jou

Sinds de Omgevingswet in 2024 van kracht is, werkt Den Bosch aan een geïntegreerd omgevingsplan. De huidige regels zijn verdeeld over een tijdelijk en een nieuw deel, waaronder oude bestemmingsplannen en verordeningen. Nu worden bestaande regels voor Graafsewijk, Aawijk, Hintham en Noord toegevoegd aan het nieuwe deel. De focus ligt op het overbrengen van regels, zonder grote inhoudelijke veranderingen voor inwoners en bedrijven.