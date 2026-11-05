KODOSS biedt gratis activiteiten voor kinderen in Oss

KODOSS organiseert na schooltijd gratis activiteiten voor kinderen van groep 1 tot en met 8 in Oss. Het programma is bedoeld om kinderen te laten ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Activiteiten worden ook aangeboden tijdens vakanties en studiedagen. Inschrijven verloopt via de school.

Gevonden voor jou

KODOSS staat voor Kom, Ontdek, Doe mee in Oss en biedt een breed scala aan activiteiten aan. Kinderen kunnen onder andere sporten, muziek maken, knutselen, theater spelen en de natuur ontdekken. De activiteiten duren meestal één tot anderhalf uur en worden georganiseerd van vakantie tot vakantie.

Scholen spelen een belangrijke rol bij het informeren van ouders en kinderen over het aanbod van KODOSS. In sommige gevallen is inschrijving nodig, wat via de school wordt geregeld. Ook tijdens vakanties en op studiedagen zijn er regelmatig activiteiten beschikbaar.

Initiatief van lokale scholen

Het project is opgezet door verschillende basisscholen in Oss, waaronder Basisschool De Teugelaar, IKC Regenboog, Basisschool De Nieuwe Link, Basisschool Mozaïek, Kindcentrum Sterrebos en Basisschool De Blinkerd. Samen met de gemeente Oss en lokale partners vormen zij het team achter KODOSS.