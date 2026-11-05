66 miljoen jaar oude dinokrab gevonden in Maastricht, mét Brabantse hulp

66 miljoen jaar oud is de Alsasuacaris dirkeysermansi: een minuscuul, krabachtig diertje dat nét voor het uitsterven van de dinosaurussen in Zuid-Limburg leefde. "Een buitengewoon zeldzaam fossiel en een van de meest mysterieuze diergroepen uit de prehistorie", zegt het Oertijdmuseum. De krabachtige is er sinds donderdag te bewonderen.

Voor de ontdekking werkte het Nationaal Oertijdmuseum samen met het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Ze vonden het beestje in de voormalige ENCI-groeve in Maastricht. Een kalksteengroeve, waarvan de wand nog stamt uit het Krijttijdperk.

Zeediertje Er komen vooral veel zee-egels, schelpen, koralen en zeediertjes in voor, omdat het gebied 70 miljoen jaar geleden een warme, subtropische zee was. Waar ook de Alsasuacaris dirkeysermansi leefde. De ontdekking van het mini-zeekrabbetje is weer een piepklein inkijkje in hoe het ecosysteem er toen uitzag.

Het diertje is zo bijzonder omdat het het eerste fossiel uit de familie is dat driedimensionaal bewaard is gebleven. De onderkant kun je in het bijzonder goed zien, waardoor onderzoekers in één klap veel meer over het beestje te weten zijn gekomen.

Parasiet

Waarschijnlijk leefden de diertjes als een soort parasiet op ándere dieren. "En het is opvallend dat het ontstaan van deze diertjes samenval met de opkomst van amfibieën en mariene reptielen. Blijkbaar sterven ze ook uit bij het wegvallen van de meeste mariene reptielgroepen aan het einde van de Krijttijd."

De naam heeft de dinokrab te danken aan Diederik Dirk Eysermans. Een fanatieke verzamelaar uit België, die het diertje ontdekte en besloot aan het museum te schenken.