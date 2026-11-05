Mantelzorgwoning krijgt groen licht in Veghel

In Veghel heeft de gemeente Meierijstad toestemming gegeven voor het plaatsen van een mantelzorgwoning aan Het Ven 5.

Gevonden voor jou

Het besluit om de vergunning te verlenen werd op 3 november 2026 genomen. Een mantelzorgwoning is een extra woning op een terrein, bedoeld om zorg te kunnen geven aan een familielid of naaste. Het doel is om zorg dichtbij huis te organiseren. De locatie van de woning is Het Ven 5 in Veghel.