Advertentie
Mantelzorgwoning krijgt groen licht in Veghel
In Veghel heeft de gemeente Meierijstad toestemming gegeven voor het plaatsen van een mantelzorgwoning aan Het Ven 5.
Het besluit om de vergunning te verlenen werd op 3 november 2026 genomen. Een mantelzorgwoning is een extra woning op een terrein, bedoeld om zorg te kunnen geven aan een familielid of naaste. Het doel is om zorg dichtbij huis te organiseren. De locatie van de woning is Het Ven 5 in Veghel.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie