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Fatbike breekt in tweeën na botsing met auto

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Een fatbike is donderdagochtend in tweeën gebroken na een botsing aan de Dongenwijkdreef in Tilburg. De fiets botste op een auto bij een oversteekplaats. De fietser raakte gewond aan zijn been.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De weg was een tijdje dicht voor verkeer en de hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De auto liep ook wat schade op. 

Het oversteekpunt is een plek waar vaker fietsers over het hoofd worden gezien. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. 

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