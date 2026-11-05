Advertentie
Fatbike breekt in tweeën na botsing met auto
• Aangepast
Een fatbike is donderdagochtend in tweeën gebroken na een botsing aan de Dongenwijkdreef in Tilburg. De fiets botste op een auto bij een oversteekplaats. De fietser raakte gewond aan zijn been.
De weg was een tijdje dicht voor verkeer en de hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De auto liep ook wat schade op.
Het oversteekpunt is een plek waar vaker fietsers over het hoofd worden gezien. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.
Advertentie
Advertentie