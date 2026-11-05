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Stroomstoring in Someren
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De stroomstoring in Someren is voorbij. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon om tien over half elf en was om vijf over half twaalf verholpen.
De storing trof een deel van postcodegebied 5712 in Someren. Het ging om minder dan 25 adressen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt nog onderzocht.
De netbeheerder, het bedrijf dat zorgt voor het stroomnet in de regio, had verwacht dat de storing pas vanmiddag zou zijn opgelost. Toch is het eerder gelukt om de stroomvoorziening te herstellen.
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