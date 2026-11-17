Terwijl zijn familie de verjaardag van zijn oudste dochter vierde, voelde David dat er iets helemaal mis was. Hij kreeg een hartinfarct. Om de feestvierders niet ongerust te maken, liep hij naar de keuken en liet hij de ambulance via de achterdeur komen. Inmiddels werkt David zelf als ambulanceverpleegkundige. Zijn eigen ervaring gebruikt hij soms om patiënten gerust te stellen. "Ik weet hoe je je voelt."

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

David zat midden in zijn opleiding tot ambulanceverpleegkundige toen het gebeurde. "Het was niet dat ik dacht: heb ik misschien een hartinfarct? Nee, het was zo overduidelijk. Ik wist meteen wat er aan de hand was." Toen de ambulancebroeders een hartfilmpje maakten, herkende David onmiddellijk wat daarop te zien was. Hij had immers al jarenlange ervaring als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Toch gingen zijn eerste gedachten niet zozeer over zijn gezondheid. "Het eerste wat door me heen schoot, was: daar gaat mijn opleiding."

Seizoen 2 van Broederschap In de serie Broederschap volg je ambulancemedewerkers tijdens hun werk. Van levensbedreigende situaties tot hartverwarmende momenten: je ziet het allemaal. Het tweede seizoen is nu gratis en zonder account te bekijken op Brabant+. In aflevering 2 van het eerste seizoen van Broederschap vertelde David al over deze ervaring. De aflevering kijk je hier terug.

David had er een lange loopbaan in de zorg op zitten. Hij werkte als militair verpleegkundige en bracht daarna twaalf jaar door op verschillende spoedeisendehulp-afdelingen. Ambulanceverpleegkundige worden was al langer zijn ambitie. Maar juist nu hij daarvoor in opleiding was, dreigde zijn hartinfarct roet in het eten te gooien.

In het ziekenhuis sprak hij daarover met de cardioloog. Die stelde hem gerust: ook mensen die een hartinfarct hebben gehad en een stent hebben gekregen, kunnen onder bepaalde omstandigheden op de ambulance blijven werken.

"Met mijn hoofd is toch niets mis?"

David wilde zo snel mogelijk na zijn hartinfarct zijn opleiding hervatten. Al na twee weken zat hij weer op de ambulance, al mocht hij nog niet alle werkzaamheden uitvoeren. "Ik zei: met mijn hoofd is toch niets mis? Laat mij dan vertellen wat er moet gebeuren en laat mijn collega's de handelingen uitvoeren." Zijn werkbegeleider hield in de gaten dat hij zichzelf niet te veel belastte. Gaandeweg mocht hij steeds meer doen en uiteindelijk rondde hij zijn opleiding zonder vertraging af.

"Na negen maanden kreeg ik mijn diploma. Daar heb ik wel een traantje om gelaten. Het heeft me echt wat gekost."

"Bijzonder om je eigen kwetsbaarheid te kunnen gebruiken om patiënten te helpen."

Inmiddels werkt David bijna vier jaar als ambulanceverpleegkundige bij GGD Brabant-Zuidoost. Af en toe komt hij bij patiënten die hetzelfde meemaken als hij destijds. Wanneer hij zeker weet dat iemand een hartinfarct heeft, vertelt hij dat ook. "We kunnen het niet mooier maken dan het is." Vervolgens legt hij uit wat er gaat gebeuren. Soms vertelt David daarbij over zijn eigen ervaring. "Als je je eigen kwetsbaarheid op een goede manier kunt gebruiken om patiënten te helpen, vind ik dat bijzonder." Toch brengt zijn verleden soms ook moeilijke momenten met zich mee. Zo behandelde hij eens een jonge vader met een hartinfarct. Toen diens kinderen afscheid kwamen nemen, moest David even slikken. "Ik moest op mijn lip bijten. Hij heeft het niet gemerkt, maar ik moest terugdenken aan mijn eigen dochters."