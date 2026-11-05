Stroomstoring in Raamsdonk door graafschade

De stroomstoring in Raamsdonk is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom door graafschade. De storing begon om half tien en was opgelost om half één.

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Door graafwerkzaamheden raakte een kabel in Raamsdonk, gemeente Geertruidenberg, vanochtend beschadigd. Dit zorgde voor een stroomstoring die een deel van postcodegebied 4944 trof.

De netbeheerder verwachtte aanvankelijk dat de storing tot kwart over twee zou duren, maar wist het probleem sneller te verhelpen. De stroom was rond half één weer terug bij de getroffen adressen.