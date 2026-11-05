VR-beleving laat wereld van dementie zien in Woudrichem

Op zaterdag 14 november kunnen bezoekers in Woudrichem ervaren hoe het is om met dementie te leven. Tijdens een evenement bij De Werf wordt een VR-bril ingezet om meer begrip te creëren voor mensen met dementie.

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In de gemeente Altena wonen steeds meer mensen met dementie. Voor naasten en mantelzorgers is het vaak een uitdaging om te begrijpen hoe zij de wereld beleven. Een nieuwe VR-beleving moet hierbij helpen.

De VR-bril, die op zaterdag 14 november bij De Werf in Woudrichem wordt gepresenteerd, biedt een inkijk in het leven van iemand met dementie. Het initiatief maakt deel uit van de Week van de Mantelzorg en is bedoeld om deelnemers meer geduld, aandacht en begrip bij te brengen.

Start van een nieuw initiatief

De VR-beleving wordt tijdens het evenement officieel gelanceerd. Deelnemers van de cursus ‘Omgaan met dementie’ proberen de bril uit samen met wethouder Shah Sheikkariem. Vanaf 2027 zal dit initiatief verder worden uitgerold in Altena.

Naast de VR-beleving kunnen bezoekers ook de mantelzorgkoffers in de Dementheek bekijken. Deze koffers bevatten hulpmiddelen om mensen met dementie en hun naasten beter te ondersteunen.

Praktische informatie

Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 november 2026 bij De Werf aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Bezoekers zijn welkom van half twee tot vijf uur ’s middags.