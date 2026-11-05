Gratis potjes-check helpt inwoners in Leende besparen

Inwoners van Leende kunnen in november gratis laten controleren of ze recht hebben op toeslagen of financiële regelingen. De knalroze camper van ‘Laat geen geld liggen’ komt op twee dagen naar het dorp. Een afspraak maken is niet nodig.

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Veel mensen weten niet dat ze mogelijk recht hebben op toeslagen of andere financiële regelingen. De potjes-check biedt een eenvoudige manier om hier inzicht in te krijgen. Samen met een medewerker kunnen inwoners bekijken of er financiële hulp beschikbaar is.

De controle is gratis en vrijblijvend. Bezoekers zitten nergens aan vast en kunnen zelf bepalen wat ze met de uitkomst doen. Het initiatief is bedoeld om te voorkomen dat mensen geld mislopen waar ze recht op hebben.

Twee locaties in Leende

De camper komt op vrijdag 13 november naar Dorpstraat 70, bij PLUS, en is daar van half één tot half vier ’s middags. Een week later, op vrijdag 20 november, staat de camper op de parkeerplaats aan de Margrietlaan. Dan is hij beschikbaar van kwart voor negen tot kwart over elf ’s ochtends.