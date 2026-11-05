28 risico's op inbraak ontdekt tijdens actie in Someren

In Someren zijn maandagavond 28 situaties ontdekt die een verhoogd risico op inbraak opleveren. Vrijwilligers, boa’s en politie voerden een Witte Voetjes Actie uit om bewoners bewust te maken van kwetsbare plekken.

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De actie vond plaats op maandagavond 2 november in verschillende straten van Someren, waaronder de Harmonielaan, ’t Sloot, Bennenbroekstraat, Bongerd en Sluisstraat. Tijdens de Witte Voetjes Actie bekeken de deelnemers de buurt door de ogen van een inbreker.

Het doel was om inwoners te wijzen op situaties die het risico op inbraak vergroten. Denk hierbij aan een openstaande poort, een niet-afgesloten deur, onvoldoende verlichting rondom de woning of waardevolle spullen die zichtbaar in een voertuig liggen. Bij het aantreffen van een aandachtspunt werd indien mogelijk aangebeld om dit te bespreken. Was er niemand thuis, dan liet men een wit voetje achter als waarschuwing.

In totaal werden 28 risico’s op inbraak vastgesteld. Het ging onder meer om niet-afgesloten poorten, deuren en voertuigen, slechte verlichting rond woningen en voorwerpen die een inbreker kunnen helpen om binnen te komen. De actie had als doel om bewoners bewust te maken en hen aan te moedigen om zelf preventieve maatregelen te nemen.

Bewoners kunnen zelf bijdragen

Door regelmatig een rondje om je woning te lopen en te controleren of alles goed is afgesloten, kun je het inbrekers lastiger maken. Kleine aanpassingen, zoals betere verlichting of het opruimen van zichtbare waardevolle spullen, dragen bij aan een veilige buurt.