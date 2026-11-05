Gemeente Loon op Zand bedankt mantelzorgers op 10 november

De gemeente Loon op Zand zet op 10 november mantelzorgers extra in het zonnetje. Zij ontvangen een mantelzorgwaardering van 50 euro als dank voor hun inzet. Ruim 260 geregistreerde mantelzorgers hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Tijdens een bijeenkomst kunnen zij ervaringen delen en hun cadeaukaart ophalen.

Gevonden voor jou

Op de Dag van de Mantelzorg, 10 november, wil de gemeente Loon op Zand mantelzorgers bedanken voor hun hulp en steun. Mantelzorgers helpen vaak naast hun werk, studie of gezin en bieden zorg aan familie, vrienden of buren. Voor hun inzet ontvangen zij een waardering van 50 euro, die zij naar eigen keuze kunnen besteden.

De gemeente heeft alle geregistreerde mantelzorgers uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen zij elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en hun cadeaukaart ophalen. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers. In totaal staan er ruim 260 mantelzorgers ingeschreven bij de gemeente.

Initiatief van lokale partijen

De mantelzorgwaardering is een initiatief van Steunpunt Mantelzorg Loon op Zand, in samenwerking met verschillende lokale organisaties.

Mantelzorgers die twijfelen of zij in aanmerking komen, kunnen een online test doen. Deze test helpt mensen te bepalen of zij mantelzorger zijn en biedt aanvullende informatie en advies. De test is te vinden via de website van de gemeente Loon op Zand.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Voor vragen of behoefte aan hulp kunnen mantelzorgers terecht bij Steunpunt Mantelzorg Loon op Zand. Het steunpunt biedt advies, informatie en de mogelijkheid om in contact te komen met andere mantelzorgers.