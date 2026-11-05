Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Langeweg

Minder dan 25 adressen in Langeweg zitten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon om tien voor tien en wordt naar verwachting rond half drie vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring in Langeweg, gemeente Moerdijk, is veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is een kabel beschadigd geraakt, waardoor een deel van postcodegebied 4771 getroffen is.

De netbeheerder, verantwoordelijk voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt momenteel aan een oplossing. De verwachting is dat de storing rond half drie vanmiddag verholpen zal zijn.