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Stroomstoring in St. Willebrord: herstel verwacht rond kwart voor vier

Aangepast

In St. Willebrord, gemeente Rucphen, zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond half twaalf en naar verwachting is deze vanmiddag rond drie uur verholpen.

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De stroomstoring in St. Willebrord treft een deel van postcodegebied 4711. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden, maar de precieze oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, wordt verwacht dat alle getroffen adressen uiterlijk rond drie uur vanmiddag weer stroom hebben.

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Enexis storingen en onderhoud

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