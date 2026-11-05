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Stroomstoring in Oss: herstel verwacht rond vier uur

Aangepast

In Oss is sinds kort voor twaalf uur een stroomstoring. Het is nog onbekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Naar verwachting is het probleem rond vier uur vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5344 in Oss. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig om het probleem te verhelpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De netbeheerder verwacht dat de storing uiterlijk tegen vier uur vanmiddag voorbij is. Tot die tijd kunnen bewoners in het getroffen gebied hinder ondervinden.

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