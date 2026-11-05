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Stroomstoring in Oss door graafwerkzaamheden
• Aangepast
Minder dan 25 adressen in Oss zitten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon rond elf uur en wordt naar verwachting rond kwart over één opgelost.
De stroomstoring in Oss is veroorzaakt door graafschade. Dat betekent dat een kabel in de grond per ongeluk is beschadigd tijdens graafwerkzaamheden.
De storing treft een deel van postcodegebied 5344. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing.
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