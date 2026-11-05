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Stroomstoring in Oss: minder dan 25 adressen getroffen

In Oss zijn sinds vanochtend tien voor elf minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Oss begon rond tien voor elf en treft een deel van postcodegebied 5344. Het gaat om minder dan 25 adressen die zonder stroom zitten. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend, maar de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing.

De verwachting is dat de storing tegen drie uur vanmiddag zal zijn verholpen. Tot die tijd blijven de getroffen adressen zonder stroom.

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Enexis storingen en onderhoud

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