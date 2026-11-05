GGD organiseert cursus omgaan met pubers in Dongen

GGD Hart voor Brabant organiseert een gratis cursus omgaan met pubers in Dongen. De cursus bestaat uit vier avonden en biedt praktische tips en inzichten over de puberteit. Ouders kunnen ervaringen delen en leren hoe ze grenzen stellen zonder de verbinding met hun kind te verliezen.

Gevonden voor jou

De cursus wordt gegeven in jongerencentrum De Poort aan de Gasthuisstraat 3 in Dongen. De bijeenkomsten vinden plaats op 17 november, 24 november, 1 december en 8 december, telkens van half acht tot half tien ’s avonds.

Tijdens de cursus krijgen ouders en verzorgers advies van een ervaren trainer. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de veranderingen die de puberteit met zich meebrengt en hoe je als ouder hiermee om kunt gaan.

Gratis deelname

De cursus is gratis en bedoeld voor ouders in Midden-Brabant. Aanmelden kan via de website van GGD Hart voor Brabant.