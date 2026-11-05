Herinrichting Mgr. Ariënsstraat en Min. Aalberselaan in Dongen

De Mgr. Ariënsstraat en Min. Aalberselaan in Dongen worden vanaf november heringericht. Er komt een nieuw riool, waterberging en natuurvriendelijke oever bij de vijver. Het werk duurt tot mei 2027.

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De herinrichting van de Monseigneur Ariënsstraat en Minister Aalberselaan in Dongen start in november en zal medio mei 2027 worden afgerond. Tijdens de werkzaamheden wordt het riool vervangen en krijgen beide straten een nieuwe inrichting. Ook de vijver in het gebied wordt aangepast.

Omwonenden hebben meegedacht over het ontwerp en hun ideeën zijn zoveel mogelijk verwerkt. Naast het vervangen van de riolering wordt een waterberging onder de weg aangelegd. Deze zorgt ervoor dat regenwater niet in het riool verdwijnt, maar in de bodem trekt.

Groene parkeerplaatsen en nieuwe oever

De huidige parkeerplaatsen maken plaats voor groene parkeerplaatsen. Deze dragen bij aan verkoeling en het opvangen van regenwater. Rondom de vijver worden extra bomen geplant en komt een natuurvriendelijke oever. Dit helpt regenwater direct naar de vijver af te voeren.

Daarnaast worden de stoeptegels in beide straten vervangen. De werkzaamheden houden rekening met klimaatveranderingen en de noodzaak om wateroverlast te verminderen.