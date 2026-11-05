Honderden boetes en acht aanhoudingen bij actie voor OV-veiligheid

Honderden mensen werden eind oktober op de bon geslingerd en acht mensen werden aangehouden tijdens een grote veiligheidsactie in het Zuid-Nederlandse openbaar vervoer. OV-maatschappijen werkten samen met de politie en marechaussee om overtreders op te snorren.

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Het ging om reizigers op de trajecten Tilburg-Eindhoven, Sittard-Heerlen en op de stations van Breda en Heerlen. Zij kregen een extra controle op geldige vervoersbewijzen, openbaar dronkenschap.

Zeven van de acht aanhoudingen waren in Breda. Bijvoorbeeld omdat er nog een gevangenisstraf uitstond, of omdat iemand een neprijbewijs bij zich had.