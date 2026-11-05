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Stroomstoring in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is sinds kort een stroomstoring aan de gang. De storing begon rond kwart voor één vanmiddag en treft een deel van postcodegebied 5172. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

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De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom beheert, werkt momenteel aan het oplossen van de storing in Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand. Naar verwachting is het probleem rond vijf uur vanmiddag verholpen.

De exacte oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Het gaat om een storing in een deel van het postcodegebied 5172. Houd rekening met mogelijke hinder in het gebied.

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