Droneshow moet GLOW-publiek trekken én kas spekken

De allereerste droneshow tijdens lichtkunstfestival GLOW moet dé publiektrekker worden, maar kan ook de kassa flink laten rinkelen. Als alle tickets verkocht worden, komt er bijna een half miljoen euro binnen. Het is een tegenstelling met de afgelopen zes jaar: GLOW was elk jaar volledig gratis te bezoeken. “We willen het huishoudboekje op orde houden”, zegt de directeur van GLOW.

Rogier van Son Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het lichtkunstfestival begint zaterdag 7 november. Bezoekers kunnen zich weer vergapen aan lichtkunstwerken. GLOW pakt dit jaar in het Philips Stadion uit met de droneshow Breathing Collective die vijftien minuten duurt. Met licht, geluid en honderd drones in het stadion moet het een spektakel worden. De drones vliegen niet ver boven je, maar zijn juist op ooghoogte te zien. “Die drone-ervaring is zo uniek”, zegt samensteller van GLOW Gijsje Broekmans. “We hebben die nog nooit eerder in Eindhoven gezien, ook niet bij GLOW.” De laatste keer dat bezoekers tijdens de GLOW in het stadion terechtkonden was in 2019. De organisatie van GLOW is enthousiast dat het stadion weer meegenomen wordt in de route. “Niet iedereen komt in zo’n stadion en je maakt iets kunstzinnigs mee.”

Een impressie van hoe de show in het Philips Stadion gaat zijn (beeld: TWOFIFTYK).

Een ticket voor de droneshow in het Philips Stadion kost twee euro per stuk. De organisatie van GLOW wil per show zevenduizend bezoekers toelaten. Als alles verkocht wordt, kom je op een bedrag van 448.000 euro.

Dat is een enorm bedrag. “Het is een groot project waar kosten tegenover staan", zegt directeur van GLOW Philip Ross. "Zo’n voorstelling is kostbaar en dan ga je kijken hoe je dit mogelijk kunt maken.” De kans dat het lukt om alles te verkopen is best groot, aangezien GLOW alleen al in Eindhoven een bezoekersaantal van 800.000 mensen heeft. Als 224.000 bezoekers een ticket kopen, is het helemaal uitverkocht. “We zijn gaan rekenen want je weet niet precies hoeveel tickets je gaat verkopen. En soms kan er door weersomstandigheden wel eens een show verplaatst moeten worden of iets dergelijks. Van elk ticket dat je verkoopt, gaat er eerst BTW vanaf.” De organisatie geeft aan dat er ook extra shows kunnen worden toegevoegd.

Een impressie van hoe de show in het Philips Stadion gaat zijn (beeld: TWOFIFTYK).

De directeur wijst erop dat het ook geld kost om te regelen dat je de tickets kunt bestellen. “De ticketing is een vereiste want er is een bepaalde capaciteit. We moeten weten hoeveel mensen er op welke tijd allemaal komen. We zijn natuurlijk een stichting en we willen het huishoudboekje goed houden. Dus we hebben gekeken hoe kunnen we dit nou zo toegankelijk mogelijk houden en dat we tegelijkertijd op een goede manier met het huishoudboekje omgaan.” Is dit de opmaat naar vaker betaalde lichtkunstwerken? “Nee, de basis is altijd dat het een gratis festival is." Mocht er geld overblijven, is daar een bestemming voor. “We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Als wij iets overhouden, dan investeren we dat gewoon in de volgende editie van GLOW.” De droneshow was al langer een heel grote wens van bezoekers van GLOW. Ieder jaar houdt de organisatie een enquête en daar kwam iedere keer uit dat de bezoekers een droneshow wilden. “En we krijgen vaak de vraag wanneer GLOW weer in het Philips Stadion is.” De Eindhovense designstudio TWOFIFTYK verzorgt deze droneshow. Ze hadden al drie keer eerder een lichtkunstwerk in het Eindhovense stadion: in 2017,2018 en 2019. “Ze werken met grote DJ's”, vertelt samensteller Gijsje Broekmans van GLOW. “Ze zijn bekend van heel grote werken bij grote dance events. Dus ze zijn ook gewend om in die grootheid van het stadion te werken. Het is bijzonder dat zij iets maken en dat het ook echt van Eindhovense bodem is.”

GLOW bestaat uit een looproute van vijf kilometer door het centrum van Eindhoven. Bezoekers komen langs ongeveer dertig lichtkunstwerken. Lichtkunstfestival GLOW is van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november te zien. In Eindhoven is het van 18.30 tot 23.00 uur. In Helmond, Oirschot, Best, Veldhoven en Lieshout stopt GLOW een uur eerder.