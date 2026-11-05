Kennisverlies bij vredesmissies onderzocht door Tilburg University

Tilburg University heeft onderzoek gedaan naar het verlies van kennis bij vredesmissies. Promovendus Dick Ooms ontdekte dat militaire eenheden vaak moeite hebben om kennis door te geven aan hun opvolgers. Dit kan de samenwerking met hulporganisaties en lokale gemeenschappen bemoeilijken.

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Het onderzoek van Dick Ooms richtte zich op de samenwerking tussen militairen en civiele organisaties in crisisgebieden. Militairen werken daar samen met lokale gemeenschappen en internationale hulporganisaties zoals Cordaid en het World Food Programme. Deze samenwerking verloopt niet altijd soepel, mede door gebrekkige kennisoverdracht.

Militaire eenheden wisselen elkaar vaak om de zes maanden af. Tijdens vredesmissies bouwen militairen relaties op met lokale organisaties en hulpverleners. Die kennis en contacten moeten in korte tijd worden overgedragen aan de nieuwe eenheid. Dit proces verloopt regelmatig problematisch, waardoor hulporganisaties opnieuw moeten uitleggen wie ze zijn en wat ze doen.

Kennis vastleggen en delen

Volgens Ooms is er binnen de NAVO geen vast systeem om kennis effectief vast te leggen en te delen. Hij pleit voor een gezamenlijke database waarin alle eenheden binnen een missie informatie kunnen opslaan. Dit zou helpen om kennisverlies te voorkomen en de samenwerking met hulporganisaties te verbeteren.

Naast expliciete kennis, zoals informatie in documenten, speelt ook tacit knowledge een belangrijke rol. Dit is ervaringskennis die moeilijk op papier kan worden overgedragen. Het verlies van deze kennis kan het vertrouwen tussen militairen en civiele organisaties schaden.

Langdurige impact

Het onderzoek van Ooms benadrukt dat vredesmissies vaak jaren duren, terwijl militaire eenheden elkaar steeds afwisselen. Civiele hulporganisaties werken daarentegen vaak jarenlang in hetzelfde gebied, waardoor zij een beter overzicht hebben. Het gebrek aan continuïteit bij militaire eenheden maakt het lastig om duurzame relaties op te bouwen.

Op 16 oktober promoveerde Dick Ooms aan Tilburg University met zijn onderzoek naar kennismanagement binnen vredesmissies. Hij hoopt dat zijn bevindingen bijdragen aan verbeteringen in de samenwerking tussen militairen, hulporganisaties en lokale gemeenschappen.