Nieuwe voorzitter stuurgroep De Baars aangesteld

Teun van den Brand, wethouder in Goirle, is benoemd tot voorzitter van de stuurgroep De Baars. Hij volgt hiermee een belangrijke rol in de samenwerking tussen vier gemeenten en een waterschap. De stuurgroep werkt aan plannen voor duurzame energie en klimaatadaptatie in het gebied.

Gevonden voor jou

Wethouder Teun van den Brand uit Goirle is op 4 november benoemd tot voorzitter van de stuurgroep De Baars. De stuurgroep bestaat verder uit wethouders Wouter Bollen (Hilvarenbeek), Yusuf Çelik (Tilburg), Fons Potters (Oisterwijk) en bestuurder Mado Ruijs van waterschap De Dommel. Met de komst van Van den Brand is het team weer compleet.

De stuurgroep houdt zich bezig met de gebiedsontwikkeling van De Baars, een samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en waterschap De Dommel. Het doel is om plannen te maken voor duurzame energieopwekking en aanpassingen aan het veranderende klimaat. Hierbij wordt gekeken hoe deze opgaven te combineren zijn met functies als wonen, landbouw, natuurbehoud en recreatie.

Planning voor De Baars

De komende jaren staan er verschillende stappen op de planning. In het eerste kwartaal van 2027 wordt de Omgevingseffectrapportage (OER) afgerond. Dit rapport onderzoekt de effecten van verschillende mogelijkheden voor energie- en wateropgaven in het gebied. Op basis hiervan wordt in de eerste helft van 2027 een toekomstbeeld voor De Baars opgesteld, waarover inwoners kunnen meedenken.

In juni of juli 2027 besluiten de gemeenteraden en het waterschap over deze gebiedsvisie. Later dat jaar wordt een voorkeursoplossing gekozen voor windenergie en waterbeheer. Eind 2027 worden deze plannen vastgelegd in een gezamenlijk omgevingsprogramma, waarna in 2028 de verdere uitwerking en vergunningaanvragen starten.

De daadwerkelijke uitvoering van de plannen, zoals de aanleg van waterberging en windmolens, staat gepland voor 2029 of 2030. Dit gebeurt pas nadat alle benodigde vergunningen zijn verleend.