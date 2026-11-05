Droomvlucht gaat nu een maandje dicht, maar straks nog veel langer

Fans van de Droomvlucht zullen het de komende maanden een tijdje zonder hun favoriete attractie moeten doen. De sprookjesachtige rit van de Efteling gaat van november tot december op slot, gevolgd door nog drie maanden onderhoud in het begin van 2027. De reden: er is onderhoud nodig.

De eerste sluiting begint maandag 9 november, tot vrijdag 4 december. Daarna gaat precies een maand later, 4 januari 2027, weer de toegangspoort op slot. "Vervolgens is de Droomvlucht naar verwachting niet toegankelijk tot aan Goede Vrijdag, 26 maart", schrijft pretparksite Looopings .

Wat gaat er gebeuren?

De Efteling heeft zelf nog niet verteld wat er nou precies gaat gebeuren tijdens de werkzaamheden bij de Droomvlucht. "Wel is duidelijk dat er al langer plannen zijn om faciliteiten rond de attractie aan te pakken, zoals de souvenirwinkel en het horecapunt bij de uitgang en wachtrij."

Maar of er ook iets ín de Droomvlucht zelf zal veranderen, is nog een verrassing.