Koen Brakenhoff nieuwe directeur Markiezenhof

Koen Brakenhoff is benoemd tot directeur-bestuurder van het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Hij begint op 1 januari 2027 en krijgt de taak om de ambities van het museum verder te realiseren. De raad van toezicht kiest met Brakenhoff voor continuïteit en vooruitgang.

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Brakenhoff was de afgelopen jaren als kwartiermaker en interim-directeur nauw betrokken bij de verzelfstandiging van het Markiezenhof. Hij heeft samen met het team de basis gelegd voor de huidige koers van het museum. Zijn benoeming markeert een nieuwe fase voor de organisatie, die sinds juli 2026 opereert als zelfstandige stichting.

Het Markiezenhof wil de komende jaren verder groeien als toonaangevend museum en stadspaleis. Met vernieuwende tentoonstellingen en een breed programma mikt het museum op meer bezoekers, zowel uit de regio als daarbuiten. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van samenwerkingen met erfgoed- en cultuurpartners, zowel nationaal als internationaal.

Focus op ontmoetingsplek

Het museum wil zich ook ontwikkelen als culturele ontmoetingsplek en locatie voor bijzondere evenementen. Door nieuwe partnerschappen en zakelijke samenwerking wordt gestreefd naar een grotere maatschappelijke en economische bijdrage aan Bergen op Zoom en de regio.

Koen Brakenhoff brengt ruime ervaring mee uit de culturele sector. Hij werkte eerder bij Opera Ballet Vlaanderen en het Mauritshuis en was betrokken bij organisaties zoals het Noordbrabants Museum en Theater Rotterdam.

De officiële startdatum van Brakenhoff als directeur is 1 januari 2027.