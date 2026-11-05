Dit is de route van GLOW Eindhoven 2026: bekijk de plattegrond
Eindhoven verandert van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november weer in een stad vol lichtkunst. Tijdens GLOW 2026 kun je een route van ongeveer vijf kilometer wandelen langs zo'n dertig lichtkunstwerken. Maar waar loopt de route precies, waar kun je beginnen en hoe laat gaan de lichten aan? We zetten alles voor je op een rij.
De route van GLOW loopt dit jaar door en rondom de binnenstad van Eindhoven. Onderweg kom je langs bekende plekken als het 18 Septemberplein, het Victoriapark, de Emmasingel, het Stadhuisplein en de Catharinakerk. Gebouwen, straten en pleinen worden met lichtprojecties en kunstinstallaties in een ander licht gezet.
Dit is de route van GLOW 2026
De wandelroute is ongeveer vijf kilometer lang en vormt een ronde door de stad. Er is geen verplicht startpunt: je kunt op ieder gewenst punt aansluiten en de route volgen.
Op de website van GLOW staat een plattegrond waarop je kunt zien waar de lichtkunstwerken zich bevinden. Een interactieve kaart moet bezoekers straks ook op hun telefoon de weg wijzen. Met je locatievoorziening ingeschakeld kun je precies zien waar je bent.
Bekijk hier de officiële route en plattegrond van GLOW Eindhoven 2026.
Wie liever een papieren kaart gebruikt, kan die voor twee euro kopen bij de informatiepunten langs de route of bij de This is Eindhoven Store in winkelcentrum De Heuvel.
Hoe lang duurt het om de route te wandelen?
De volledige GLOW-route is ongeveer vijf kilometer lang. Hoeveel tijd je nodig hebt, hangt vooral af van hoe lang je bij de verschillende kunstwerken blijft kijken.
Je hoeft de route niet helemaal af te leggen. Omdat je op verschillende plekken kunt beginnen en stoppen, kun je ook een gedeelte van de lichtkunstwerken bekijken.
GLOW 2026 ook buiten Eindhoven
Niet alleen Eindhoven staat tijdens GLOW in de schijnwerpers. Ook in Helmond, Best, Oirschot, Veldhoven en Laarbeek zijn lichtkunstwerken te bewonderen. In deze plaatsen zijn de kunstwerken van 7 tot en met 14 november te zien van 18.30 tot 22.00 uur.
Hier lees je alle verhalen over GLOW Eindhoven.