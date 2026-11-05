Dit is de route van GLOW Eindhoven 2026: bekijk de plattegrond

Eindhoven verandert van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november weer in een stad vol lichtkunst. Tijdens GLOW 2026 kun je een route van ongeveer vijf kilometer wandelen langs zo'n dertig lichtkunstwerken. Maar waar loopt de route precies, waar kun je beginnen en hoe laat gaan de lichten aan? We zetten alles voor je op een rij.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De route van GLOW loopt dit jaar door en rondom de binnenstad van Eindhoven. Onderweg kom je langs bekende plekken als het 18 Septemberplein, het Victoriapark, de Emmasingel, het Stadhuisplein en de Catharinakerk. Gebouwen, straten en pleinen worden met lichtprojecties en kunstinstallaties in een ander licht gezet. Dit is de route van GLOW 2026

De wandelroute is ongeveer vijf kilometer lang en vormt een ronde door de stad. Er is geen verplicht startpunt: je kunt op ieder gewenst punt aansluiten en de route volgen. Op de website van GLOW staat een plattegrond waarop je kunt zien waar de lichtkunstwerken zich bevinden. Een interactieve kaart moet bezoekers straks ook op hun telefoon de weg wijzen. Met je locatievoorziening ingeschakeld kun je precies zien waar je bent.