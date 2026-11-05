Toon van Duynhoven krijgt koninklijke onderscheiding

Toon van Duynhoven uit Liessel heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Greet Buter reikte de onderscheiding uit in gemeenschapshuis De Kastanje. Dit gebeurde tijdens het 70-jarig jubileum van Senioren Liessel.

Gevonden voor jou

Toon van Duynhoven is al jarenlang actief in de dorpsgemeenschap van Liessel. Hij helpt ouderen als docent bij SeniorWeb om digitaal vaardiger te worden. Ook is hij bestuurslid van Senioren Liessel en zet hij zich in voor diverse activiteiten en projecten in het dorp.

Daarnaast levert Van Duynhoven een bijdrage aan wijkblad Rond de Toren. Via dit blad worden senioren op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen in hun omgeving. Verder is hij betrokken bij de collecte ‘Goede Doelen’ en bij ontmoetingsplek ‘Ons Plekske’.

Vrijwilligerswerk in Liessel

Van Duynhoven staat bekend als een betrouwbare en behulpzame vrijwilliger. Met zijn werk draagt hij bij aan de zelfstandigheid van ouderen en aan een verbonden gemeenschap in Liessel. Zijn inzet wordt gewaardeerd door veel inwoners van het dorp.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats tijdens een bijeenkomst ter ere van het 70-jarig bestaan van Senioren Liessel.