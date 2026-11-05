In Son en Breugel zijn sinds vanmiddag minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart voor twee en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond acht uur vanavond is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Son en Breugel is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van het elektriciteitsnetwerk, onderzoekt wat er aan de hand is. Het gaat om een deel van postcodegebied 5694.

De storing begon om kwart voor twee vanmiddag en naar verwachting is het probleem rond acht uur vanavond verholpen. Tot die tijd kan het nog even duren voordat de getroffen adressen weer stroom hebben.