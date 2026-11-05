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Stroomstoring treft Roosendaal, herstel verwacht rond zes uur
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In Roosendaal zijn sinds vanmiddag bijna 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om kwart voor twee en duurt naar verwachting tot zes uur vanavond.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 4701. Het gaat om minder dan 100 adressen. De oorzaak van de storing ligt niet bij netbeheerder Enexis, maar is verder niet bekend.
Netbeheerder Enexis werkt aan een oplossing en verwacht dat de storing rond zes uur vanavond is verholpen. Tot die tijd kunnen bewoners in dit deel van Roosendaal hinder ondervinden.
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