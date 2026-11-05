Evenementenweekend Lunatics XXL komt naar Rucphen

Rucphen heeft vergunningen verleend voor het evenementenweekend Lunatics XXL & Tribute Sunday op 7 en 8 november 2026 aan de Kozijnenhoek.

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Het terrein naast nummer 21 aan de Kozijnenhoek in Rucphen zal dienen als locatie voor het tweedaagse evenement. De vergunningen waren nodig omdat het evenement niet binnen de normale regels van het omgevingsplan past. Ook is een evenementenvergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening vereist.