Heeze-Leende krijgt steun voor noodplannen

Buurten in Heeze-Leende kunnen financiële steun krijgen voor plannen die bewoners helpen bij noodsituaties. Het vfonds stelt bedragen van 500 tot 7.500 euro beschikbaar voor onder meer trainingen en gezamenlijke noodplannen.

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Buurten in Heeze-Leende krijgen de kans om zich beter voor te bereiden op noodsituaties. Het vfonds, een organisatie die zich richt op vrede, vrijheid en democratie, biedt financiële steun voor initiatieven die bewoners helpen elkaar te ondersteunen bij bijvoorbeeld stroomuitval of cyberaanvallen.

Het programma van het vfonds heet *Samen Weerbaar* en is bedoeld om buurten sterker en beter voorbereid te maken. Bewoners kunnen bijvoorbeeld trainingen volgen of afspraken maken over wat te doen als hulpdiensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Dit moet niet alleen zorgen voor meer veiligheid, maar ook voor meer betrokkenheid binnen buurten.

Het vfonds is opgericht na de Tweede Wereldoorlog en financiert projecten die te maken hebben met herdenkingen en educatie. Met de steun aan buurten in Heeze-Leende wil de organisatie bijdragen aan een betere voorbereiding op noodsituaties en een sterker gemeenschapsgevoel.

De bedragen die beschikbaar zijn variëren van 500 tot 7.500 euro. Hiermee kunnen buurten bijvoorbeeld gezamenlijke plannen opstellen of trainingen organiseren die hen helpen om in noodsituaties effectief samen te werken.