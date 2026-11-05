Presidium en raadsbijeenkomst in Oirschot op 17 november

Op 17 november komen het presidium en de gemeenteraad van Oirschot samen in het gemeentehuis. Het presidium stelt de agenda’s vast en de raadsbijeenkomst behandelt onder andere het onderwerp COA.

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Het presidium van de gemeenteraad van Oirschot vergadert op dinsdag 17 november in de Commissiekamer van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst worden de conceptagenda’s vastgesteld voor de raadsbijeenkomsten op 24 november en 1 december, en de raadsvergaderingen op 8 en 15 december.

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De burgemeester is voorzitter van deze vergadering en de griffier is aanwezig als adviseur. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de hal van het gemeentehuis.

Raadsbijeenkomst later op de avond

Later op dezelfde avond, om 20.45 uur, is er een raadsbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis in Oirschot. Op de agenda staat het onderwerp COA, dat beeldvormend wordt besproken. COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Belangstellenden kunnen deze raadsbijeenkomst bijwonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is het mogelijk om de vergadering live online te volgen via de website van de gemeente.