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BRABANT VANDAAG

Carnaval verovert Den Haag: Inge moet Tweede Kamer carnavalsgek maken

Aangepast

Carnaval is in Brabant al eeuwen een serieuze zaak. Maar in Den Haag mogen ze daar best wat meer van meekrijgen. Gelukkig krijgt het feest der feesten nu een eigen ambassadeur in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Inge van Dijk uit Gemert werd donderdag om elf minuten over elf feestelijk benoemd tot de allereerste ambassadeur van het Brabantse carnaval. Aan haar de taak om ook politiek Den Haag een beetje carnavalsgek te maken.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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