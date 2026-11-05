Carnaval verovert Den Haag: Inge moet Tweede Kamer carnavalsgek maken

Carnaval is in Brabant al eeuwen een serieuze zaak. Maar in Den Haag mogen ze daar best wat meer van meekrijgen. Gelukkig krijgt het feest der feesten nu een eigen ambassadeur in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Inge van Dijk uit Gemert werd donderdag om elf minuten over elf feestelijk benoemd tot de allereerste ambassadeur van het Brabantse carnaval. Aan haar de taak om ook politiek Den Haag een beetje carnavalsgek te maken.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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