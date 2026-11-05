Liefde groeide na alzheimerdiagnose: Wilco bezoekt Monique vrijwel elke dag

“Sinds Monique hier woont, is onze liefde alleen maar groter geworden.” Dat zegt Wilco over zijn vrouw Monique, die de ziekte Alzheimer heeft en sinds april in zorginstelling Boshuis in Tilburg woont. Het echtpaar uit Oisterwijk is de komende tijd een van de boegbeelden in een campagne van Alzheimer Nederland, om geld op te halen voor onderzoek naar dementie.

Wilco en Monique komen uit Oisterwijk maar Monique woont nu in woonzorgcentrum Boshuis in Tilburg, waar ze dagelijks wordt bezocht door Wilco. In die zorginstelling wonen meer mensen die op relatief jonge leeftijd getroffen worden door dementie. Diagnose in 2022

Jaren geleden al merkten Monique en haar man Wilco dat er iets mis was. “Daarom gingen we naar de huisarts, waar we een doorverwijzing kregen. Pas na een jarenlange zoektocht kreeg Monique op in 2022 de diagnose alzheimer”, vertelt Wilco. Op het moment van de diagnose was Monique 52. “Een hoop mensen beseffen niet dat je ook op relatief jonge leeftijd dementie kunt krijgen. Dat is zó heftig om op je 52e te horen, met alles wat je nog wil doen. In één moment ziet je toekomst er ineens anders uit”, zegt Wilco.

Ging niet meer

Op een gegeven moment gingen dingen thuis niet meer, vertelt Wilco. “Traplopen ging niet meer en Monique kon niet meer goed voor haarzelf zorgen.” Toen nam het echtpaar het besluit om een oplossing te zoeken. Ze gingen naar zorginstelling De Wever, waar Monique naar de dagbehandeling ging. “Daar zaten ook veel mensen die dezelfde ziekte hebben. Maar Monique zei ook dat ze nooit van haar leven weer opgenomen wil worden”, zegt Wilco. “Toen hadden we een probleem en zijn we naar de huisarts gegaan om een wilsverklaring op te nemen. Die kwam erop neer dat Monique euthanasie wil, als ze weer opgenomen zou moeten worden. Maar dan sta je ook voor de beslissing: wat dan?”

Dementie op jonge leeftijd

Dementie op jonge leeftijd, ook wel jongdementie genoemd, begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Ongeveer 15.000 mensen in Nederland hebben deze vorm van dementie, staat op de website van Alzheimer Nederland. Deze groep heeft bijvoorbeeld last van veranderingen in het gedrag of karakter, of moeite met plannen en overzicht houden. Daardoor kunnen problemen ontstaan op het werk, in het huishouden of binnen relaties.