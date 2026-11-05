Advertentie
710 cobra's gevonden in Breda, twee verdachten aangehouden
• Aangepast
Bij een doorzoeking aan de Ahornstraat en de Lange Bedde in Breda heeft de politie 710 cobra's, 37 shells en contant geld gevonden. Twee mannen zijn aangehouden: een man van 26 uit Breda en een 21-jarige man uit Roosendaal.
De politie kwam de mannen op het spoor via het recherchewerk. Ze worden verdacht van illegale handel in vuurwerk.
Het illegale vuurwerk is in beslag genomen. Verder onderzoek naar illegaal vuurwerk loopt nog.
Levensgevaarlijk
Zoveel cobra's of ander illegaal vuurwerk in huis hebben is levensgevaarlijk. Al jaren probeert de politie bewustwording te creëren bij mensen over hoe gevaarlijk cobra's in huis zijn.
Advertentie
Advertentie